"Челси" сделал предложение по Санчо
"Челси" сделал предложение насчет аренды вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.
По информации Sky Sports, указанное предложение предусматривает, что "Челси" будет обязан выкупить Санчо в конце сезона при соблюдении определенных условий.
Арендная плата по предложению "Челси" выше, нежели у "Ювентуса", который тоже стремится арендовать 24-летнего игрока сборной Англии.
"Ювентус" находится в невыгодном положении еще и потому, что трансферное окно в Италии закрывается на несколько часов раньше, чем в Англии, а значит у "Челси" есть больше времени на согласование трансфера Санчо.
Также сообщается, что сам Санчо предпочитает "Челси", но "Юнайтед" хотел бы сразу продать Джейдона.
30.08.2024 19:05
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круговорот говна в природе
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Да пошли они нахуй с арендой. Пусть палмера отдают им сранчо с маунтом в подарок
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