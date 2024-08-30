"Челси" сделал предложение по Санчо

"Челси" сделал предложение насчет аренды вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

По информации Sky Sports, указанное предложение предусматривает, что "Челси" будет обязан выкупить Санчо в конце сезона при соблюдении определенных условий.



Арендная плата по предложению "Челси" выше, нежели у "Ювентуса", который тоже стремится арендовать 24-летнего игрока сборной Англии.



"Ювентус" находится в невыгодном положении еще и потому, что трансферное окно в Италии закрывается на несколько часов раньше, чем в Англии, а значит у "Челси" есть больше времени на согласование трансфера Санчо.



Также сообщается, что сам Санчо предпочитает "Челси", но "Юнайтед" хотел бы сразу продать Джейдона.