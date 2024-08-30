"Челси" сделал предложение по Санчо

Джейдон Санчо "Челси" сделал предложение насчет аренды вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

По информации Sky Sports, указанное предложение предусматривает, что "Челси" будет обязан выкупить Санчо в конце сезона при соблюдении определенных условий.

Арендная плата по предложению "Челси" выше, нежели у "Ювентуса", который тоже стремится арендовать 24-летнего игрока сборной Англии.

"Ювентус" находится в невыгодном положении еще и потому, что трансферное окно в Италии закрывается на несколько часов раньше, чем в Англии, а значит у "Челси" есть больше времени на согласование трансфера Санчо.

Также сообщается, что сам Санчо предпочитает "Челси", но "Юнайтед" хотел бы сразу продать Джейдона.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2024 19:05

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  1. superperez101 30.08.2024 19:37 # superperez101
    круговорот говна в природе

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  2. quavo 30.08.2024 19:12 # quavo
    Да пошли они нахуй с арендой. Пусть палмера отдают им сранчо с маунтом в подарок

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