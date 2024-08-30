"Валенсия" арендовала Барренечеа у "Виллы"

"Астон Вилла" отправила своего полузащитника Энцо Барренечеа в аренду в испанскую "Валенсию".

"Вилла" лишь в прошлом месяце приобрела Барренечеа у "Ювентуса" за 11 миллионов евро (9.3 млн. фунтов).



Так и не успев дебютировать за команду Унаи Эмери, теперь 23-летний аргентинец отправился в командировку в "Валенсию".



Добавим, прошлый сезон Барренечеа отыграл за "Фрозиноне" на правах аренды из "Ювентуса", приняв участие в 39 матчах.