"Валенсия" арендовала Барренечеа у "Виллы"
"Астон Вилла" отправила своего полузащитника Энцо Барренечеа в аренду в испанскую "Валенсию".
"Вилла" лишь в прошлом месяце приобрела Барренечеа у "Ювентуса" за 11 миллионов евро (9.3 млн. фунтов).
Так и не успев дебютировать за команду Унаи Эмери, теперь 23-летний аргентинец отправился в командировку в "Валенсию".
Добавим, прошлый сезон Барренечеа отыграл за "Фрозиноне" на правах аренды из "Ювентуса", приняв участие в 39 матчах.
30.08.2024 18:05
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