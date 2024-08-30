"Челси" отправил Петровича в "Страсбур"

"Челси" объявил о переходе своего голкипера Джордже Петровича во французский "Страсбур" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25.

Петрович лишь год назад присоединился к "Челси", перебравшись из клуба МЛС "Нью-Инглэнд Революшн".



По ходу прошлого сезона 24-летний серб утвердился первым номером "синих", сыграв 31 матч во всех соревнованиях.



Однако новый главный тренер "Челси" Энцо Мареска решил, что будет делать ставку на последнем рубеже на Роберта Санчеса и новичка Филипа Йоргенсена, поэтому Петрович был отправлен за практикой в родственный "синим" "Страсбур".