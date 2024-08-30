Невилл считает, что Стерлинг не нужен "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" не нужно приглашать вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

В преддверии закрытия летнего трансферного окна Стерлинг ищет себе новый клуб, и "Юнайтед" считается одним из возможных направлений для Рахима.



Однако Невилл не думает, что "Юнайтед" нуждается в 29-летнем англичанине. По мнению Гари, его бывшему клубу хватает фланговых нападающих.



"Я люблю Рахима Стерлинга, я тесно работал с ним в сборной Англии, когда я был там. Но я не уверен, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает его потенциальным приобретением".



"Если посмотреть на их состав, на этих позициях они обладают игроками вроде Амада, Алехандро Гарначо, Антони и Маркуса Рэшфорда, на которых они делают ставку".



"Если они потеряют веру в одного из этих игроков, то могут подписать Стерлинга. Но он не выглядит для меня жизненно необходимым приобретением для "Манчестер Юнайтед".



"На этих позициях у них есть четыре игрока, которых им и нужно наигрывать", — сообщил Невилл Sky Sports.