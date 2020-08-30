Закрытие летнего трансферного окна-2024 — LIVE!

FAPL.ru - Английский Футбол Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2024 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 23 часа по британскому времени (или в час ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.


Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2024 16:40

Количество просмотров Просмотров: 2688

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Последние комментарии:




  1. reddebil 30.08.2024 17:52 # reddebil
    Санчо и Осимхен будут в Челси.

    (ответить)

  2. gucman 30.08.2024 17:50 # gucman
    Пишут, что Санчо и Осимхен будут в Челси. Норм

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  3. fiezzo 30.08.2024 17:41 # fiezzo
    "Лiшь бы нэ москали"- сказал украинский командир расчёта "Пэтриот" после уничтожения самолёта F16.

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  4. takernotagiver 30.08.2024 17:39 # takernotagiver
    Да когда уже продадут официально Нкетия?

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  5. quavo 30.08.2024 17:37 # quavo
    Не это насколько конченными надо быть чтобы сливать мактоминея и брать чукамеку. Просто конченный клуб пидарасов этот му

    (ответить)

  6. imf-tau 30.08.2024 17:37 # imf-tau
    Главное для Сранчо - пережить лысую хуету, если он таки остается.

    (ответить)

  7. hammersmith 30.08.2024 17:34 # hammersmith
    посвящают

    Источник: http://fapl.ru/posts/109699/?c=1

    какие же хахлы дегенераты, это пиздец

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  8. gameboy 30.08.2024 17:19 # gameboy
    Че там по губошлёпси?

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  9. wengerrrro 30.08.2024 17:13 # wengerrrro
    с одной стороны смешно, с другой грустно.
    весь прошлый сезон все говорили "Арсеналу нужен нападающий"
    в итоге опять будем окуевать с загубленных моментов

    (ответить)

  10. hachidlo 30.08.2024 17:08 # hachidlo
    Горящего лысого карлика тарасика ака чернявой чурки, у которого таз шире плеч, никто не видал?

    (ответить)

  11. skydreams 30.08.2024 17:05 # skydreams
    напов накупают, а в защите кошмар... Хуммельса бы хоть взяли какого

    (ответить)

  12. bembo 30.08.2024 17:01 # bembo
    Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг на своей пресс-конференции заявил, что не ожидает ухода Джейдона Санчо.


    интересно а его ваще посвящают в трансферные дела????????)))

    (ответить)

  13. bembo 30.08.2024 17:00 # bembo
    давай заворачивайте уже витька сранчика и еще кого-то, чета у мя ломо4ка начинается, я устал без трансферов.
    Всех купим, всех оформим, все как мы любим (с)


    МИША ЧО С Е6алой? Бля вот будет праздник когда Дисася и Чпудрик покинут клуб.

    (ответить)

  14. narcot 30.08.2024 16:59 # narcot
    30.08.2024 16:44 #
    bembo

    далбайоб, тебе 40 лет скоро, ты какули на фапле ловишь...
    (ответить)

    30.08.2024 16:45 #
    gameboy

    Ловлю

    Источник: http://fapl.ru/posts/109691/?c=1#c7961375

    (ответить)

  15. narcot 30.08.2024 16:57 # narcot
    30.08.2024 16:27 #
    gameboy

    Че там по гейси?
    (ответить)

    30.08.2024 16:36 #
    bembo

    готовь свой сракатан, далбайоб!
    (ответить)

    30.08.2024 16:37 #
    gameboy

    Мой сракотан готов

    Источник: http://fapl.ru/posts/109691/?c=1#c7961375

    (ответить)

  16. smokekush 30.08.2024 16:57 # smokekush
    Тоуни прожег весь английский футбол,осталось только выиграть АПЛку с топовой командой, но нет этот гандон делает себасо к арабам,ну и лох что Тоуни, что рэтклифф с нашим спорт директором, Тен хаг бы точно от такого напа не отказался

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  17. vagifspurs 30.08.2024 16:53 # vagifspurs
    Хотел купить билет в Стамбуле на матч Тоттенхэма с Галатасараем, уже все билеты проданы. сука….

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  18. bembo 30.08.2024 16:52 # bembo
    ОПА, ВОТ ТУТ ТО ИМПЕРАТОРЫ и начинают ЕБАЛОЧКУ

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  19. hammersmith 30.08.2024 16:42 # hammersmith
    ЛАХЛЫ САСУТ.

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