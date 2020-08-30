Закрытие летнего трансферного окна-2024 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2024 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня в 23 часа по британскому времени (или в час ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.
30.08.2024 16:40
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Последние комментарии:
Санчо и Осимхен будут в Челси.
(ответить)
Пишут, что Санчо и Осимхен будут в Челси. Норм
(ответить)
"Лiшь бы нэ москали"- сказал украинский командир расчёта "Пэтриот" после уничтожения самолёта F16.
(ответить)
Да когда уже продадут официально Нкетия?
(ответить)
Не это насколько конченными надо быть чтобы сливать мактоминея и брать чукамеку. Просто конченный клуб пидарасов этот му
(ответить)
Главное для Сранчо - пережить лысую хуету, если он таки остается.
(ответить)
посвящают
Источник: http://fapl.ru/posts/109699/?c=1
какие же хахлы дегенераты, это пиздец
(ответить)
Че там по губошлёпси?
(ответить)
с одной стороны смешно, с другой грустно.
весь прошлый сезон все говорили "Арсеналу нужен нападающий"
в итоге опять будем окуевать с загубленных моментов
(ответить)
Горящего лысого карлика тарасика ака чернявой чурки, у которого таз шире плеч, никто не видал?
(ответить)
напов накупают, а в защите кошмар... Хуммельса бы хоть взяли какого
(ответить)
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг на своей пресс-конференции заявил, что не ожидает ухода Джейдона Санчо.
интересно а его ваще посвящают в трансферные дела????????)))
(ответить)
давай заворачивайте уже витька сранчика и еще кого-то, чета у мя ломо4ка начинается, я устал без трансферов.
Всех купим, всех оформим, все как мы любим (с)
МИША ЧО С Е6алой? Бля вот будет праздник когда Дисася и Чпудрик покинут клуб.
(ответить)
30.08.2024 16:44 #
bembo
далбайоб, тебе 40 лет скоро, ты какули на фапле ловишь...
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30.08.2024 16:45 #
gameboy
Ловлю
Источник: http://fapl.ru/posts/109691/?c=1#c7961375
(ответить)
30.08.2024 16:27 #
gameboy
Че там по гейси?
(ответить)
30.08.2024 16:36 #
bembo
готовь свой сракатан, далбайоб!
(ответить)
30.08.2024 16:37 #
gameboy
Мой сракотан готов
Источник: http://fapl.ru/posts/109691/?c=1#c7961375
(ответить)
Тоуни прожег весь английский футбол,осталось только выиграть АПЛку с топовой командой, но нет этот гандон делает себасо к арабам,ну и лох что Тоуни, что рэтклифф с нашим спорт директором, Тен хаг бы точно от такого напа не отказался
(ответить)
Хотел купить билет в Стамбуле на матч Тоттенхэма с Галатасараем, уже все билеты проданы. сука….
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ОПА, ВОТ ТУТ ТО ИМПЕРАТОРЫ и начинают ЕБАЛОЧКУ
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ЛАХЛЫ САСУТ.
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