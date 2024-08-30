Дебют Мерино за "Арсенал" откладывается на несколько недель

Дебют полузащитника Микеля Мерино за "Арсенал" будет отложен на несколько недель из-за травмы плеча.

В минувший понедельник "Арсенал" объявил о приобретении Мерино у "Реал Сосьедад" за 31.6 млн. фунтов.



Однако на своей первой же тренировке с новой командой 28-летний испанец получил травму, о чем главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал в преддверии матча Премьер-Лиги против "Брайтона".



"Вчера он очень неудачно столкнулся и, к сожалению, получил травму плеча. Похоже на то, что он пропустит несколько недель".



"Это была его первая тренировка с нами. Все выглядело очень хорошо, все мы были очень рады... Но он приземлился на газон, а сверху на него упал Габи (Жезус)".



"Вероятно, он получил небольшую трещину. Посмотрим, сколько он пропустит. Ему было так больно, и нам нужно провести дополнительные тесты. После этого у нас будут более убедительные ответы. Таков футбол", — цитирует Артету Evening Standard.