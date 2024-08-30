"Арсенал" продал Рамсдейла в "Саутгемптон"

"Саутгемптон" объявил о приобретении голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла за 25 миллионов фунтов.

26-летний Рамсдейл, на счету которого пять матчей за сборную Англии, заключил с "Саутгемптоном" контракт на четыре года с опцией продления на 12 месяцев.



Из указанной суммы в 25 млн. фунтов "Арсенал" сразу получит 18 млн. фунтов. 1 млн. фунтов будет положен "канонирам", если "Саутгемптон" избежит вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне, а остальное — бонусы.



Рамсдейл выступал за "Арсенал" после своего перехода из "Шеффилд Юнайтед" за 30 млн. фунтов в 2021 году. В течение этого времени Аарон сыграл 89 матчей за "канониров" во всех соревнованиях.



Прошлый сезон Рамсдейл начинал первым номером "Арсенала", но довольно скоро оказался за спиной Давида Райи. Мириться с ролью запасного голкипера Аарон не стал.