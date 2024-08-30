Жеребьевка Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" обрели своих соперников по Лиге Европы в сезоне 2024/25.

С этого сезона Лига Европы меняет свой формат по аналогии с Лигой Чемпионов — будет одна лига из 36 команд, где каждая сыграет четыре матча дома и четыре на выезде против разных соперников.



Например, среди матчей "Юнайтед" оказался выезд в Стамбул к своему бывшему главному тренеру Жозе Моуриньо, который сейчас трудится в "Фенербахче".



Первая стадия Лиги Европы будет сыграна с 25 сентября по 30 января. В плей-офф попадут 16 команд.



"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Рейнджерс" (дома), "Порту" (на выезде), ПАОКом (дома), "Фенербахче" (на выезде), "Буде-Глимт" (дома), "Викторией" (на выезде), "Твенте" (дома), ФКСБ (на выезде).



"Тоттенхэм" сыграет с "Ромой" (дома), "Рейнджерс" (на выезде), АЗ (дома), "Ференцварошем" (на выезде), "Карабахом" (дома), "Галатасараем" (на выезде), Эльфсборгом" (дома), "Хоффенхаймом" (на выезде).