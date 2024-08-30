Кьеза не дебютирует за "Ливерпуль" против "Юнайтед"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слотт сообщил, что вингер Федерико Кьеза, вероятно, не примет участия в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.

Накануне "Ливерпуль" приобрел Кьезу у "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов, включая бонусы.



Однако в начале сезона Кьеза не имел игровой практики и был отрезан от первой команды "Ювентуса", поэтому 26-летнему итальянцу потребуется время, чтобы привести себя в форму.



"Он будет тренироваться с нами сегодня, но шансы на то, что он не попадет в заявку на воскресенье, выше, чем попадет".



"Если возникнут травмы в ближайшие два дня, мы, возможно, будем в нем нуждаться. Я не ожидаю этого, но гарантировать не могу", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".