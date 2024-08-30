"Вулверхэмптон" купил Сэма Джонстона у "Пэлас"

"Вулверхэмптон" объявил о приобретении голкипера "Кристал Пэлас" и сборной Англии Сэма Джонстона за 10 миллионов фунтов.

31-летний Джонстон, продукт академии "Манчестер Юнайтед", заключил с "Вулверхэмптоном" контракт на четыре года и теперь составит конкуренцию первому номеру "волков" Жозе Са.



Джонстон перебрался на "Молинью" после двух лет в "Пэлас", чей главный тренер Оливер Гласнер в последнее время предпочитал Сэму Дина Хендерсона.



Всего Джонсон провел 34 матча за "Пэлас", 11 раз сохранив свои ворота на замке. Прежде Сэм также поиграл за "Вест Бромвич", "Астон Виллу", "Престон" и "Донкастер".