"Эвертон" отправил Мопе в "Марсель"

"Эвертон" отправил своего нападающего Нила Мопе во французский "Марсель" на правах аренды.

Арендное соглашение по Мопе рассчитано до конца сезона 2024/25 и предусматривает обязательство по выкупу, а значит в "Эвертон" нил уже не вернется.



"Эвертон" гарантированно получит за Мопе 6 миллионов фунтов, но при выполнении определенных условий компенсация может вырасти до 10 млн. фунтов, сообщает Sky Sports.



Мопе выступал за "Эвертон" после своего перехода из "Брайтона" два года назад, на прошлый сезон отправившись в аренду в "Брентфорд". Всего 28-летний француз сыграл 32 матча за "ирисок", забив один гол.