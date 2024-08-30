"Аль-Ахли" согласовал покупку Тоуни

Айвен Тоуни Саудовский "Аль-Ахли" достиг договоренности с "Брентфордом" о покупке нападающего Айвена Тоуни.

Если верить The Athletic, сам Тоуни уже согласовал с "Аль-Ахли" условия личного контракта и теперь направляется на медобследование.

Sky Sports добавляет, что "Брентфорд" получит за Тоуни 40 миллионов фунтов, хотя еще несколько месяцев назад "пчелы" оценивали 28-летнего игрока сборной Англии вдвое дороже.

В данный момент неясно, какие последствия трансфер Тоуни будет иметь для интереса "Аль-Ахли" к нападающему "Наполи" Виктору Осимхену, за которого также сражается "Челси".

Тоуни забил 72 голов в 141 матчей за "Брентфорд", в январе вернувшись после восьми матчей дисквалификации за нарушение запрета на ставки.


Метки Аль-Ахли, Брентфорд, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. smokekush 30.08.2024 12:30 # smokekush
    За 40 лямов даром

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  2. thegodmother 30.08.2024 12:23 # thegodmother
    Я хохол вонючий

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  3. bembo 30.08.2024 12:22 # bembo
    "Страсбур" подпишет Дейвида Вашингтона за рекордные для клуба ?21 млн.

    [L'Equipe&#129352;]


    Вуаахаха как же я орууууу
    Как же они нае6ывают весь футбольный мир
    Тупо ганяют игроков туда сюда и профитят ахахаха

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  4. gucman 30.08.2024 12:18 # gucman
    Значит Осимхен наш

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  5. bangladesh 30.08.2024 12:15 # bangladesh
    Обожаю Челси и все что связано с этой говнокомандой

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  6. khrushchev-ynwa 30.08.2024 12:14 # khrushchev-ynwa
    Варела подписан и лайкает посты инсайдера, который дал инфу о нем в «Ливерпуле». Этот же журналист первым сообщил о трансфере Мак Аллистера в «Ливерпуль!

    Фабрицио Романо сообщил, что отступные за опорника составляют 65 млн евро.

    Около месяца назад с кем-то из подписчиков уже общался об этом игроке. Он действительно подошел бы Слоту - разыгрывающий опорник с хорошим пасом.

    Звучит слишком красиво. Наблюдаем и надеемся.

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  7. golosovanie 30.08.2024 12:05 # golosovanie
    Проводится голосование на вручение приза "Золотой Унитаз FAPL.ru 2023/2024".
    Вот сетка участников, пары были раскиданы рандом ботом:

    https://imgtr.ee/image/turnir33.h16I8U

    Третья пара в 1/8:

    mufc1994 vs bembo

    Голосовать здесь: https://strawpoll.com/3RnYXXzEDye

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