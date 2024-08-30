"Аль-Ахли" согласовал покупку Тоуни
Саудовский "Аль-Ахли" достиг договоренности с "Брентфордом" о покупке нападающего Айвена Тоуни.
Если верить The Athletic, сам Тоуни уже согласовал с "Аль-Ахли" условия личного контракта и теперь направляется на медобследование.
Sky Sports добавляет, что "Брентфорд" получит за Тоуни 40 миллионов фунтов, хотя еще несколько месяцев назад "пчелы" оценивали 28-летнего игрока сборной Англии вдвое дороже.
В данный момент неясно, какие последствия трансфер Тоуни будет иметь для интереса "Аль-Ахли" к нападающему "Наполи" Виктору Осимхену, за которого также сражается "Челси".
Тоуни забил 72 голов в 141 матчей за "Брентфорд", в январе вернувшись после восьми матчей дисквалификации за нарушение запрета на ставки.
30.08.2024 12:00
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За 40 лямов даром
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Я хохол вонючий
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[L'Equipe🥈]
Вуаахаха как же я орууууу
Как же они нае6ывают весь футбольный мир
Тупо ганяют игроков туда сюда и профитят ахахаха
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Значит Осимхен наш
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Обожаю Челси и все что связано с этой говнокомандой
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