Ширер советует "Юнайтед" купить Тоуни

Легенда английского футбола Алан Ширер посоветовал "Манчестер Юнайтед" купить нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни перед закрытием летнего трансферного окна.

28-летний Тоуни еще не попадал в заявку "Брентфорда" на матчи в этом сезоне — клуб явно готовит своего бомбардира к продаже.



Ширер удивлен, что "Юнайтед" не пытается пригласить Тоуни, учитывая игру "красных дьяволов" впереди на старте сезона.



"Мне нравится Айвен Тоуни. Думаю, он бы действительно пригодился кому-нибудь — он превосходный игрок. Разумеется, он знает Премьер-Лигу. Он знает, что это такое. Он доказал свой класс на этом уровне. И он вызывается в сборную Англии".



"У него остается один год по контракту, и я понимаю, почему некоторые игроки хотят отправиться в Саудовскую Аравию, но он находится на пике своей карьеры, у него в запасе четыре-пять лет выступлений на высшем уровне, и я надеюсь, он останется в английском футболе, потому что он многое может предложить".



"Я слегка удивлен, что "Манчестер Юнайтед" не обратился насчет него. А, может быть, они обратились. Может быть, что-нибудь происходит за кулисами, и мы этого не знаем, но я думаю, он был бы весьма хорош на "Олд Траффорд".



"Думаю, они показали слабую игру в нападении против "Брайтона" в отсутствие Хейлунда. Я знаю, что они купили Зиркзее, но они играли с Бруну Фернандешем и Мейсоном Маунтом в качестве двух "ложных девяток", и я не уверен, что это сработало".



"Зиркзее забил гол против "Фулхэма", и затем они забили один гол на прошлой неделе, поэтому у них не вполне ладится игра впереди, и я думаю, Айвен Тоуни стал бы действительно хорошим вариантом для них", — сообщил Ширер Betfair.