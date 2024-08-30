Ширер советует "Юнайтед" купить Тоуни

Айвен Тоуни Легенда английского футбола Алан Ширер посоветовал "Манчестер Юнайтед" купить нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни перед закрытием летнего трансферного окна.

28-летний Тоуни еще не попадал в заявку "Брентфорда" на матчи в этом сезоне — клуб явно готовит своего бомбардира к продаже.

Ширер удивлен, что "Юнайтед" не пытается пригласить Тоуни, учитывая игру "красных дьяволов" впереди на старте сезона.

"Мне нравится Айвен Тоуни. Думаю, он бы действительно пригодился кому-нибудь — он превосходный игрок. Разумеется, он знает Премьер-Лигу. Он знает, что это такое. Он доказал свой класс на этом уровне. И он вызывается в сборную Англии".

"У него остается один год по контракту, и я понимаю, почему некоторые игроки хотят отправиться в Саудовскую Аравию, но он находится на пике своей карьеры, у него в запасе четыре-пять лет выступлений на высшем уровне, и я надеюсь, он останется в английском футболе, потому что он многое может предложить".

"Я слегка удивлен, что "Манчестер Юнайтед" не обратился насчет него. А, может быть, они обратились. Может быть, что-нибудь происходит за кулисами, и мы этого не знаем, но я думаю, он был бы весьма хорош на "Олд Траффорд".

"Думаю, они показали слабую игру в нападении против "Брайтона" в отсутствие Хейлунда. Я знаю, что они купили Зиркзее, но они играли с Бруну Фернандешем и Мейсоном Маунтом в качестве двух "ложных девяток", и я не уверен, что это сработало".

"Зиркзее забил гол против "Фулхэма", и затем они забили один гол на прошлой неделе, поэтому у них не вполне ладится игра впереди, и я думаю, Айвен Тоуни стал бы действительно хорошим вариантом для них", — сообщил Ширер Betfair.




Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Тоуни, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2024 11:00

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  1. smokekush 30.08.2024 12:29 # smokekush
    Тен хаг Але *ять

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  2. smokekush 30.08.2024 12:28 # smokekush
    Да е*аный рот сколько уже можно про это толдычить

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