"Челси" договаривается насчет аренды Осимхена

Виктор Осимхен "Челси" предпринимает попытки заполучить нападающего итальянского "Наполи" Виктора Осимхена в аренду с обязательством по выкупу.

До закрытия летнего трансферного окна в Премьер-Лиге остается менее суток, однако "Челси" не теряет надежд опередить "Аль-Ахли" в борьбе за Осимхена.

Саудиты готовы предложить Осимхену гораздо более привлекательные в финансовом отношении условия, однако ранее на этой неделе агент Виктора заявил, что у его клиента остаются незаконченные дела в Европе.

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается 7 сентября, поэтому Осимхен отправится в "Аль-Ахли", только если сегодня "Челси" не удастся согласовать его переход.

"Челси" не может позволить себе сразу купить Осимхена, учитывая большое количество игроков в виде балласта, поэтому усилия "синих" сосредоточены на переговорах насчет аренды с последующим выкупом, сообщает Sky Sports.


Метки Наполи, Осимхен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 30.08.2024 10:24 # gameboy
    Че там по писовщитси?

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  2. electric 30.08.2024 10:13 # electric
    Сюркакойто

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  3. butcher7777 30.08.2024 10:05 # butcher7777
    +1 снежок в Петульси

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