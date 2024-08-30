"Челси" договаривается насчет аренды Осимхена

"Челси" предпринимает попытки заполучить нападающего итальянского "Наполи" Виктора Осимхена в аренду с обязательством по выкупу.

До закрытия летнего трансферного окна в Премьер-Лиге остается менее суток, однако "Челси" не теряет надежд опередить "Аль-Ахли" в борьбе за Осимхена.



Саудиты готовы предложить Осимхену гораздо более привлекательные в финансовом отношении условия, однако ранее на этой неделе агент Виктора заявил, что у его клиента остаются незаконченные дела в Европе.



Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается 7 сентября, поэтому Осимхен отправится в "Аль-Ахли", только если сегодня "Челси" не удастся согласовать его переход.



"Челси" не может позволить себе сразу купить Осимхена, учитывая большое количество игроков в виде балласта, поэтому усилия "синих" сосредоточены на переговорах насчет аренды с последующим выкупом, сообщает Sky Sports.