"Челси" договаривается насчет аренды Осимхена
"Челси" предпринимает попытки заполучить нападающего итальянского "Наполи" Виктора Осимхена в аренду с обязательством по выкупу.
До закрытия летнего трансферного окна в Премьер-Лиге остается менее суток, однако "Челси" не теряет надежд опередить "Аль-Ахли" в борьбе за Осимхена.
Саудиты готовы предложить Осимхену гораздо более привлекательные в финансовом отношении условия, однако ранее на этой неделе агент Виктора заявил, что у его клиента остаются незаконченные дела в Европе.
Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается 7 сентября, поэтому Осимхен отправится в "Аль-Ахли", только если сегодня "Челси" не удастся согласовать его переход.
"Челси" не может позволить себе сразу купить Осимхена, учитывая большое количество игроков в виде балласта, поэтому усилия "синих" сосредоточены на переговорах насчет аренды с последующим выкупом, сообщает Sky Sports.
30.08.2024 10:00
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