"Сити" готов предложить новый контракт Макати

"Манчестер Сити" отклонил ряд предложений по Джеймсу Макати и теперь готов предложить своему полузащитнику новый контракт.

Два последних сезона Макати провел в аренде в "Шеффилд Юнайтед", где был обеспечен регулярной игровой практикой.



Макати забил девять голов и отдал три результативные передачи в 37 матчах Чемпионшипа в сезоне 2022/23, когда "Шеффилд Юнайтед" повысился в классе. В прошлой кампании Джеймс принял участие в 30 поединках Премьер-Лиги, но не сумел предотвратить вылет "клинков".



Теперь главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола рассматривает Макати игроком первой команды и не собирается никуда отпускать 21-летнего англичанина.



По информации The Athletic, этим летом "Сити" отклонил несколько предложений по Макати — в том числе из-за пределов Премьер-Лиги — в размере до 30 миллионов фунтов.



Теперь "Сити" готов предложить Макати продлить свой контракт, который воспитанник "горожан" заключил в 2022 году, перед своим первым сезоном в Шеффилде.