Аарон Хики целиком пропустит сезон 2024/25

Аарон Хики Правый защитник "Брентфорда" Аарон Хики целиком пропустит этот сезон из-за травмы задней поверхности бедра.

Как раз травма задней поверхности бедра помешала Хики поехать со сборной Шотландии на Евро-2024 этим летом.

Позже летом Хики вернулся в строй, хотя участия в двух первых матчах "Брентфорда" в новом сезоне Премьер-Лиги не принимал.

А на тренировке на прошлой неделе у 22-летнего защитника случился рецидив, потребовавший операции.

BBC ожидает, что теперь Хики целиком пропустит этот сезон. Таким образом, Аарон не играет за "пчел" с матча Премьер-Лиги против "Челси" в октябре 2023.


Метки Брентфорд, травмы, Хики

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2024 08:00

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