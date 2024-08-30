Аарон Хики целиком пропустит сезон 2024/25

Правый защитник "Брентфорда" Аарон Хики целиком пропустит этот сезон из-за травмы задней поверхности бедра.

Как раз травма задней поверхности бедра помешала Хики поехать со сборной Шотландии на Евро-2024 этим летом.



Позже летом Хики вернулся в строй, хотя участия в двух первых матчах "Брентфорда" в новом сезоне Премьер-Лиги не принимал.



А на тренировке на прошлой неделе у 22-летнего защитника случился рецидив, потребовавший операции.



BBC ожидает, что теперь Хики целиком пропустит этот сезон. Таким образом, Аарон не играет за "пчел" с матча Премьер-Лиги против "Челси" в октябре 2023.