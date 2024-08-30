"Аль-Ахли" опережает "Челси" в борьбе за Осимхена

Саудовский "Аль-Ахли" уверен, что опередит "Челси" в борьбе за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Ранее этим летом Осимхен подал прошение о трансфере, вдобавок накануне "Наполи" приобрел ему на замену Ромелу Лукаку из "Челси".



"Челси" считался одни из главных претендентов на Осимхена, если не самым главным, однако "синие" не готовы сорить деньгами ради приглашения Виктора.



В то же время "Аль-Ахли" готов заплатить "Наполи" 52 миллиона фунтов плюс бонусы в качестве компенсации, самому Осимхену предложив контракт стоимостью 134 млн. фунтов.



"Челси" и близко не может предложить Осимхену такую зарплату, поэтому "Аль-Ахли" оптимистичен насчет заключения сделки по 25-летнему нигерийцу, сообщает talkSPORT.



Спортивный директор саудовской лиги Майкл Эменало напрямую общается с "Наполи" и Осимхеном, и его преимущество в том, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается позже, нежели в Премьер-Лиге.