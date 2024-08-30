"Арсенал" согласовал аренду Нето

"Арсенал" договорился насчет аренды голкипера "Борнмута" Нето.

В данный момент голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл завершает свой переход в "Саутгемптон" стоимостью 25 миллионов фунтов, что оставляет "канониров" без дублера для Давида Райи.



Изначально "Арсенал" собирался пригласить на место Рамсдейла голкипера "Эспаньола" Хоана Гарсию, однако испанский клуб дал понять, что отпустит игрока только за прописанные в контракте отступные в размере 30 млн. евро (25.3 млн. фунтов).



Зайдя в тупик в переговорах с "Эспаньолом", "Арсенал" переключился на Нето и, как утверждает The Athletic, уже согласовал переход 35-летнего бразильца на правах аренды.



Нето был первым номером "Борнмута" и сыграл 32 матча в прошлом сезоне, семь раз сохранив ворота на замке. Однако накануне "вишенки" заручились услугами Кепы Аррисабалаги из "Челси", что позволило им отпустить ветерана.