"Ливерпуль" отказался продать Келлехера в "Форест"
"Ливерпуль" отклонил предложение "Ноттингем Форест" о покупке Кувина Келлехера.
По информации The Athletic, выдвинутое "Форест" предложение по Келлехеру состояло из некоторой суммы денег плюс голкипер "лесников" Мэтт Тэйлор.
Это предложение не соответствует ожиданиям "Ливерпуля", который оценивает дублера Алиссона в 25-30 миллионов фунтов.
"Форест" имеет давний интерес к Келлехеру. "Лесники" еще в январе обращались насчет Кувина, но их запрос был отклонен "Ливерпулем".
И хотя сам Келлехер не скрывает своего желания играть регулярно, "Ливерпуль" не планирует продавать 25-летнего ирландца под занавес трансферного окна.
Добавим, в прошлом сезоне Келлехер сыграл 26 матчей за "Ливерпуль" во всех соревнованиях. От контракта Кувина остается еще два года.
30.08.2024 00:05
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