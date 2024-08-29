"Челси" проиграл "Серветту"

Кристофер Нкунку "Челси" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Серветта", но все равно преодолел квалификацию Лиги Конференций.

Относительно победы 2:6 над "Вулверхэмптоном" на выходных в стартовом составе "синих" произошло сразу восемь перестановок. Уцелели только Энцо Фернандес, Нони Мадуэке и Михаил Мудрик.

Матч в Швейцарии начался с того, что Мудрик нарвался на фол в штрафной, а Кристофер Нкунку уверенно реализовал назначенный пенальти — 0:1.

"Челси" владел инициативой, но "Серветт" не оставлял попыток отыграться. На 32-й минуте хозяевам удалась контратака, в завершении которой Жереми Гийемено вошел в штрафную, правее центра, и направил мяч мимо Филипа Йоргенсена — 1:1.

До перерыва "Челси" упустил пару верных моментов, чтобы снова выйти вперед, но и "Серветт" не смог превратить свое воодушевление во второй гол.

Во втором тайме обе команды топтались на месте. Так продолжалось до 72-й минуты, когда после подачи с фланга Энцо Кривелли головой поразил ближний угол ворот Йоргенсена — 2:1.

"Серветт" почувствовал, что это противостояние еще можно спасти, и бросил все силы вперед. У "Челси" появилось свободное пространство для ответных атак, но гол Николаса Джексона не был засчитан из-за офсайда, а удар вышедшего на замену Коула Палмера пришелся в перекладину.

Несмотря на обоюдоострую концовку, голов больше забито не было. "Челси" проиграл отдельно взятый матч, но стал победителем противостояния.

"Серветт" (Швейцария) — "Челси" (Англия) — 2:1 (1:1) по сумме двух матчей — 2:3

Голы: Гийемено 32, Кривелли 72 — Нкунку 14 (пен).

"Челси": Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Бадиашиле, Вейга, Фернандес (Кайседо 63), Дьюсбери-Холл, Мадуэке (Джордж 62), Нкунку, Мудрик (Палмер 74), Гиу (Джексон 63).


Метки Лига Конференций, обзор матча, Серветт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2024 23:30

Количество просмотров Просмотров: 784

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  1. bembo 30.08.2024 00:04 # bembo
    Красиво без напряга на классе убрали соперника по плей-офф

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  2. tihinya-moiyobir 29.08.2024 23:36 # tihinya-moiyobir
    Далбаебси по традиции соснул у колбасы ору)))))))

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  3. tihinya-moiyobir 29.08.2024 23:34 # tihinya-moiyobir
    ПХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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  4. chelsiukpro 29.08.2024 23:33 # chelsiukpro
    Челси это как подкинутая монета! Незнаешь на что упадет!

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  5. chiesa 29.08.2024 23:33 # chiesa
    P R O E B A L S I

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  6. takernotagiver 29.08.2024 23:32 # takernotagiver
    Хотели сьесть сервелат и подавились)

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  7. ilovemanutd 29.08.2024 23:32 # ilovemanutd
    Я в шоке, уже на матчах газ веселящий вдыхают

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  8. dexter 29.08.2024 23:32 # dexter
    Ахахаххахаха, зашкварсииииии.

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