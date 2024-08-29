"Челси" проиграл "Серветту"

"Челси" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Серветта", но все равно преодолел квалификацию Лиги Конференций.

Относительно победы 2:6 над "Вулверхэмптоном" на выходных в стартовом составе "синих" произошло сразу восемь перестановок. Уцелели только Энцо Фернандес, Нони Мадуэке и Михаил Мудрик.



Матч в Швейцарии начался с того, что Мудрик нарвался на фол в штрафной, а Кристофер Нкунку уверенно реализовал назначенный пенальти — 0:1.



"Челси" владел инициативой, но "Серветт" не оставлял попыток отыграться. На 32-й минуте хозяевам удалась контратака, в завершении которой Жереми Гийемено вошел в штрафную, правее центра, и направил мяч мимо Филипа Йоргенсена — 1:1.



До перерыва "Челси" упустил пару верных моментов, чтобы снова выйти вперед, но и "Серветт" не смог превратить свое воодушевление во второй гол.



Во втором тайме обе команды топтались на месте. Так продолжалось до 72-й минуты, когда после подачи с фланга Энцо Кривелли головой поразил ближний угол ворот Йоргенсена — 2:1.



"Серветт" почувствовал, что это противостояние еще можно спасти, и бросил все силы вперед. У "Челси" появилось свободное пространство для ответных атак, но гол Николаса Джексона не был засчитан из-за офсайда, а удар вышедшего на замену Коула Палмера пришелся в перекладину.



Несмотря на обоюдоострую концовку, голов больше забито не было. "Челси" проиграл отдельно взятый матч, но стал победителем противостояния.



"Серветт" (Швейцария) — "Челси" (Англия) — 2:1 (1:1) по сумме двух матчей — 2:3



Голы: Гийемено 32, Кривелли 72 — Нкунку 14 (пен).



"Челси": Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Бадиашиле, Вейга, Фернандес (Кайседо 63), Дьюсбери-Холл, Мадуэке (Джордж 62), Нкунку, Мудрик (Палмер 74), Гиу (Джексон 63).