"Лестер" усилил атаку Эль-Ханнусом из "Генка"

"Лестер" объявил о приобретении атакующего полузащитника бельгийского "Генка" Билаля Эль-Ханнуса.

20-летний Эль-Ханнус заключил с "Лестером" контракт на четыре года и получил престижный 11-й номер.



Трансфер Эль-Ханнуса, который этим летом завоевал со сборной Марокко бронзовые медали на Олимпийских играх в Париже, оценивается в 19 миллионов фунтов.



Эль-Ханнус также вызывается во взрослую сборную Марокко, за которую он дебютировал на Чемпионате Мира в Катаре в декабре 2022.



Эль-Ханнус утвердился ключевым игроком "Генка" в прошлом сезоне, забив один гол и отдав пять результативных передач в 39 матчах бельгийского первенства.