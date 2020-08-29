"Лестер" усилил атаку Эль-Ханнусом из "Генка"
"Лестер" объявил о приобретении атакующего полузащитника бельгийского "Генка" Билаля Эль-Ханнуса.
20-летний Эль-Ханнус заключил с "Лестером" контракт на четыре года и получил престижный 11-й номер.
Трансфер Эль-Ханнуса, который этим летом завоевал со сборной Марокко бронзовые медали на Олимпийских играх в Париже, оценивается в 19 миллионов фунтов.
Эль-Ханнус также вызывается во взрослую сборную Марокко, за которую он дебютировал на Чемпионате Мира в Катаре в декабре 2022.
Эль-Ханнус утвердился ключевым игроком "Генка" в прошлом сезоне, забив один гол и отдав пять результативных передач в 39 матчах бельгийского первенства.
29.08.2024 23:00
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