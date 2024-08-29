"Арсенал" задумывается о приглашении Стерлинга

"Арсенал" задумывается о приглашении вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

В преддверии закрытия летнего трансферного окна Стерлинг спешно ищет себе новый клуб посл того, как Рахим был отрезан от первой команды "синих" и лишен игрового номера.



На днях стало известно, что Стерлинг может перейти в "Манчестер Юнайтед", а The Independent утверждает, что еще одним вариантом для 29-летнего англичанина является "Арсенал".



"Арсенал" так и не смог заполучить свою цель номер один в лице Нико Уильямса из "Атлетика", и Стерлинг является одной из альтернатив для "канониров" — наряду с Кингсли Команом из "Баварии".



Главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете нужен игрок, который сможет разгрузить Букайо Сака, а Стерлинга он знает по совместной работе в "Манчестер Сити".



Проблема в том, что в "Челси" Стерлинг получает 325,000 фунтов в неделю. "Арсенал" едва ли сможет предложить Рахиму оклад более 150,000 фунтов каждые семь дней.



Добавим, букмекер Sky Bet теперь считает "Арсенал" наиболее вероятным направлением для Стерлинга.