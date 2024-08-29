"Арсенал" задумывается о приглашении Стерлинга

Рахим Стерлинг "Арсенал" задумывается о приглашении вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

В преддверии закрытия летнего трансферного окна Стерлинг спешно ищет себе новый клуб посл того, как Рахим был отрезан от первой команды "синих" и лишен игрового номера.

На днях стало известно, что Стерлинг может перейти в "Манчестер Юнайтед", а The Independent утверждает, что еще одним вариантом для 29-летнего англичанина является "Арсенал".

"Арсенал" так и не смог заполучить свою цель номер один в лице Нико Уильямса из "Атлетика", и Стерлинг является одной из альтернатив для "канониров" — наряду с Кингсли Команом из "Баварии".

Главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете нужен игрок, который сможет разгрузить Букайо Сака, а Стерлинга он знает по совместной работе в "Манчестер Сити".

Проблема в том, что в "Челси" Стерлинг получает 325,000 фунтов в неделю. "Арсенал" едва ли сможет предложить Рахиму оклад более 150,000 фунтов каждые семь дней.

Добавим, букмекер Sky Bet теперь считает "Арсенал" наиболее вероятным направлением для Стерлинга.


Метки Арсенал, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 833

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ataman 29.08.2024 22:49 # ataman
    Вроде сначала в новости вместо Стерлинга был Бройя и я жоско заржал

    (ответить)

  2. chelsae88 29.08.2024 22:05 # chelsae88
    Обоссанные гейгуннеришки всегда за счастье принимают отработанный материал за Челси.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: