"Ипсвич" отказался от приглашения Бройи

Переход нападающего "Челси" Армандо Бройи в "Ипсвич" сорвался из-за проваленного игроком медобследования.

Как сообщает BBC, "Ипсвич" собирался взять Бройю в аренду до конца сезона 2024/25 с обязательством по выкупу за 30 миллионов фунтов.



Однако еще во время предсезонного турне "Челси" по Соединенным Штатам Бройя получил травму стопы, поэтому "Ипсвич" забраковал 22-летнего албанца на медобследовании.



Бройя нуждается в периоде реабилитации, однако нельзя исключать, что Армандо еще успеет подыскать себе новый клуб, пока не закрылось трансферное окно. "Ипсвич" же переключился на альтернативные цели.



Добавим, Бройя забил два гола в 19 матчах за "Челси" в прошлом сезоне до своего ухода в аренду в "Фулхэм" на вторую половину кампании.