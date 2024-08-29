Жеребьевка обновленной Лиги Чемпионов

Представляющие Англию "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Астон Вилла" обрели своих соперников по Лиге Чемпионов в сезоне 2024/25.

Как известно, с этого сезона УЕФА меняет формат Лиги Чемпионов, и первая стадия элитного европейского соревнования будет сыграна по швейцарской системе.



Каждой из команд, включая четырех представителей Премьер-Лиги придется сыграть по восемь матчей против восьми различных соперников на этой первой стадии.



Теперь будет одна общая турнирная таблица, из которой восемь первых команд сразу выйдут в плей-офф, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут между собой стыковой раунд и определят еще восемь участников стадии на вылет.



Формат стадии плей-офф, куда попадут 16 команд, остался без изменений.



Добавим, первая стадия обновленной Лиги Чемпионов будет сыграна с 17 сентября по 29 января.



"Манчестер Сити" сыграет с "Интером" (дома), ПСЖ (на выезде), "Брюгге" (дома), "Ювентусом" (на выезде), "Фейеноордом" (дома), "Спортингом" (на выезде), "Спартой" (дома), "Слованом" (на выезде).



"Ливерпуль" сыграет с "Реалом" (дома), "РБ Лейпциг" (на выезде), "Байером" (дома), "Миланом" (на выезде), "Лиллем" (дома), ПСВ (на выезде), "Болоньей" (дома), "Жироной" (на выезде).



"Арсенал" сыграет с ПСЖ (дома), "Интером" (на выезде), "Шахтером" (дома), "Аталантой" (на выезде), "Динамо Загреб" (дома), "Спортингом" (на выезде), "Монако" (дома), "Жироной" (на выезде).



"Астон Вилла" сыграет с "Баварией" (дома), "РБ Лейпциг" (на выезде), "Ювентусом" (дома), "Брюгге" (на выезде), "Селтиком" (дома), "Янг Бойз" (на выезде), "Болоньей" (дома), "Монако" (на выезде).