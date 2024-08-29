Жеребьевка обновленной Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов Представляющие Англию "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Астон Вилла" обрели своих соперников по Лиге Чемпионов в сезоне 2024/25.

Как известно, с этого сезона УЕФА меняет формат Лиги Чемпионов, и первая стадия элитного европейского соревнования будет сыграна по швейцарской системе.

Каждой из команд, включая четырех представителей Премьер-Лиги придется сыграть по восемь матчей против восьми различных соперников на этой первой стадии.

Теперь будет одна общая турнирная таблица, из которой восемь первых команд сразу выйдут в плей-офф, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут между собой стыковой раунд и определят еще восемь участников стадии на вылет.

Формат стадии плей-офф, куда попадут 16 команд, остался без изменений.

Добавим, первая стадия обновленной Лиги Чемпионов будет сыграна с 17 сентября по 29 января.

"Манчестер Сити" сыграет с "Интером" (дома), ПСЖ (на выезде), "Брюгге" (дома), "Ювентусом" (на выезде), "Фейеноордом" (дома), "Спортингом" (на выезде), "Спартой" (дома), "Слованом" (на выезде).

"Ливерпуль" сыграет с "Реалом" (дома), "РБ Лейпциг" (на выезде), "Байером" (дома), "Миланом" (на выезде), "Лиллем" (дома), ПСВ (на выезде), "Болоньей" (дома), "Жироной" (на выезде).

"Арсенал" сыграет с ПСЖ (дома), "Интером" (на выезде), "Шахтером" (дома), "Аталантой" (на выезде), "Динамо Загреб" (дома), "Спортингом" (на выезде), "Монако" (дома), "Жироной" (на выезде).

"Астон Вилла" сыграет с "Баварией" (дома), "РБ Лейпциг" (на выезде), "Ювентусом" (дома), "Брюгге" (на выезде), "Селтиком" (дома), "Янг Бойз" (на выезде), "Болоньей" (дома), "Монако" (на выезде).


Метки Арсенал, Астон Вилла, жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2024 20:25

Количество просмотров Просмотров: 2681

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 29.08.2024 21:40 # chelsiukpro
    Сылку на матч Челси скинте... спасибо!

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  2. kirkorov-coyg 29.08.2024 21:29 # kirkorov-coyg
    Удачи чушпанси в лч!

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  3. thegodmother 29.08.2024 21:26 # thegodmother
    членси = хохлы = пидорасы

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  4. butcher7777 29.08.2024 21:24 # butcher7777
    где Чулси?

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  5. terr-y-nwa 29.08.2024 21:21 # terr-y-nwa
    гпенсы и скам с обвисшими еблоидами смотрели жребу уехехехе)

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  6. liverpoolec23 29.08.2024 21:19 # liverpoolec23
    А как это получается,Ливерпуль сыграет с РБ Лейпциг и Астон вилла с РБ Лейпциг.

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  7. superperez101 29.08.2024 21:15 # superperez101
    чупачупси по телеку посмотрит, как нормальные клубы играют

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  8. takernotagiver 29.08.2024 21:15 # takernotagiver
    В какой группе ЛЧ Челси, все не могу ни как понять)

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  9. tihinya-moiyobir 29.08.2024 21:14 # tihinya-moiyobir
    членсидоры ваш день четверг)))))))))))))

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  10. scauzer11 29.08.2024 21:14 # scauzer11
    парни , а с кем чупси играет не подскажете, не могу найти?

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  11. aliluya-nn 29.08.2024 21:04 # aliluya-nn
    Формат так-то интересный, для болельшиков смотреть на игры с 8 разными командами лучше, чем с тремя ..но существенный минус этой схемы - то что добавляется еще 2 матча или вообще 4 если в первую восьмерку командне попал ..если занял с 9 по 24 место, то это писец какое утяжеление графика

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  12. hachidlo 29.08.2024 20:54 # hachidlo
    Толку от ЛЧ, если все всё равно будут смотреть Лигу Конференции из-за Челсей (ну мб ещё лузеркузенцы портовые будут смотреть за своими ебырями из Ситей)?

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  13. chelsea-69 29.08.2024 20:51 # chelsea-69
    В любом формате ЛЧ без пенсов - xyйня полная

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  14. zaeba1l 29.08.2024 20:45 # zaeba1l
    Интересно конечно.. Сосити и гейгунеры опять кого-то подкупили.. Ни одной немецкой команды на пути.

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  15. hammersmith 29.08.2024 20:38 # hammersmith
    Хуя у колбасы группа

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  16. ganinilyha 29.08.2024 20:37 # ganinilyha
    Можно вообще забить болт на турнир, а потом в решающем матче хлопнуть 9 команду и всё

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  17. gameboy 29.08.2024 20:36 # gameboy
    У Арсенала и АВ проходные стыки, можно прыгать в плов с первой корзины.

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  18. gameboy 29.08.2024 20:35 # gameboy
    Че там по чебуретси?

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  19. brown-ale 29.08.2024 20:34 # brown-ale
    Ответочка УЕФА на Суперлигу. Сомнительно, но окэй.

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  20. quavo 29.08.2024 20:32 # quavo
    Че за параша а не формат

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