Жеребьевка обновленной Лиги Чемпионов
Представляющие Англию "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Астон Вилла" обрели своих соперников по Лиге Чемпионов в сезоне 2024/25.
Как известно, с этого сезона УЕФА меняет формат Лиги Чемпионов, и первая стадия элитного европейского соревнования будет сыграна по швейцарской системе.
Каждой из команд, включая четырех представителей Премьер-Лиги придется сыграть по восемь матчей против восьми различных соперников на этой первой стадии.
Теперь будет одна общая турнирная таблица, из которой восемь первых команд сразу выйдут в плей-офф, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут между собой стыковой раунд и определят еще восемь участников стадии на вылет.
Формат стадии плей-офф, куда попадут 16 команд, остался без изменений.
Добавим, первая стадия обновленной Лиги Чемпионов будет сыграна с 17 сентября по 29 января.
"Манчестер Сити" сыграет с "Интером" (дома), ПСЖ (на выезде), "Брюгге" (дома), "Ювентусом" (на выезде), "Фейеноордом" (дома), "Спортингом" (на выезде), "Спартой" (дома), "Слованом" (на выезде).
"Ливерпуль" сыграет с "Реалом" (дома), "РБ Лейпциг" (на выезде), "Байером" (дома), "Миланом" (на выезде), "Лиллем" (дома), ПСВ (на выезде), "Болоньей" (дома), "Жироной" (на выезде).
"Арсенал" сыграет с ПСЖ (дома), "Интером" (на выезде), "Шахтером" (дома), "Аталантой" (на выезде), "Динамо Загреб" (дома), "Спортингом" (на выезде), "Монако" (дома), "Жироной" (на выезде).
"Астон Вилла" сыграет с "Баварией" (дома), "РБ Лейпциг" (на выезде), "Ювентусом" (дома), "Брюгге" (на выезде), "Селтиком" (дома), "Янг Бойз" (на выезде), "Болоньей" (дома), "Монако" (на выезде).
29.08.2024 20:25
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Последние комментарии:
Сылку на матч Челси скинте... спасибо!
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Удачи чушпанси в лч!
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членси = хохлы = пидорасы
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где Чулси?
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гпенсы и скам с обвисшими еблоидами смотрели жребу уехехехе)
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А как это получается,Ливерпуль сыграет с РБ Лейпциг и Астон вилла с РБ Лейпциг.
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чупачупси по телеку посмотрит, как нормальные клубы играют
(ответить)
В какой группе ЛЧ Челси, все не могу ни как понять)
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членсидоры ваш день четверг)))))))))))))
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парни , а с кем чупси играет не подскажете, не могу найти?
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Формат так-то интересный, для болельшиков смотреть на игры с 8 разными командами лучше, чем с тремя ..но существенный минус этой схемы - то что добавляется еще 2 матча или вообще 4 если в первую восьмерку командне попал ..если занял с 9 по 24 место, то это писец какое утяжеление графика
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Толку от ЛЧ, если все всё равно будут смотреть Лигу Конференции из-за Челсей (ну мб ещё лузеркузенцы портовые будут смотреть за своими ебырями из Ситей)?
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В любом формате ЛЧ без пенсов - xyйня полная
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Интересно конечно.. Сосити и гейгунеры опять кого-то подкупили.. Ни одной немецкой команды на пути.
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Хуя у колбасы группа
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Можно вообще забить болт на турнир, а потом в решающем матче хлопнуть 9 команду и всё
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У Арсенала и АВ проходные стыки, можно прыгать в плов с первой корзины.
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Че там по чебуретси?
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Ответочка УЕФА на Суперлигу. Сомнительно, но окэй.
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Че за параша а не формат
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