Маунт пропустит до пяти недель
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт пропустит до пяти недель с травмой задней поверхности бедра.
Маунт выходил в стартовом составе на оба первых матча "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, однако против "Брайтона" Мейсон был заменен уже в перерыве.
После поражения 2:1 на "Амекс" главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что замена 25-летнего англичанина была вынужденной, а не тактической.
В опубликованном сегодня заявлении "Юнайтед" подтверждает, что Маунт получил травму мышечного характера, а восстановление растянется до октября.
Добавим, "Юнайтед" потратил 60 миллионов фунтов на приглашение Маунта из "Челси" прошлым летом. В своем дебютном сезоне у "красных дьяволов" Мейсон сыграл только 14 матчей.
29.08.2024 20:00
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Нахер этот неликвид летом. Не нужен нам свой Уилшир.
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Е@аный хрусталь!
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там Угарте вроде как уже перешел. где новость?
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Ахахаххахха
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