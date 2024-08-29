Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт пропустит до пяти недель с травмой задней поверхности бедра.

Маунт выходил в стартовом составе на оба первых матча "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, однако против "Брайтона" Мейсон был заменен уже в перерыве.



После поражения 2:1 на "Амекс" главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что замена 25-летнего англичанина была вынужденной, а не тактической.



В опубликованном сегодня заявлении "Юнайтед" подтверждает, что Маунт получил травму мышечного характера, а восстановление растянется до октября.



Добавим, "Юнайтед" потратил 60 миллионов фунтов на приглашение Маунта из "Челси" прошлым летом. В своем дебютном сезоне у "красных дьяволов" Мейсон сыграл только 14 матчей.