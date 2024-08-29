Маунт пропустит до пяти недель

Мейсон Маунт Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт пропустит до пяти недель с травмой задней поверхности бедра.

Маунт выходил в стартовом составе на оба первых матча "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, однако против "Брайтона" Мейсон был заменен уже в перерыве.

После поражения 2:1 на "Амекс" главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что замена 25-летнего англичанина была вынужденной, а не тактической.

В опубликованном сегодня заявлении "Юнайтед" подтверждает, что Маунт получил травму мышечного характера, а восстановление растянется до октября.

Добавим, "Юнайтед" потратил 60 миллионов фунтов на приглашение Маунта из "Челси" прошлым летом. В своем дебютном сезоне у "красных дьяволов" Мейсон сыграл только 14 матчей.




Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 628

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  1. red-devil-4ever 29.08.2024 21:03 # red-devil-4ever
    Нахер этот неликвид летом. Не нужен нам свой Уилшир.

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  2. zhanik7 29.08.2024 20:14 # zhanik7
    Е@аный хрусталь!

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  3. insomniac 29.08.2024 20:06 # insomniac
    там Угарте вроде как уже перешел. где новость?

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  4. dexter 29.08.2024 20:02 # dexter
    Ахахаххахха

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