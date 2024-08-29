Коман предложен "Арсеналу"

Кингсли Коман Вингер немецкой "Баварии" Кингсли Коман был предложен "Арсеналу".

Коман выступает за "Баварию" с 2015 года, завоевав восемь титулов Бундеслиги в течение этого времени.

В прошлом сезоне Коман перенес ряд травм, сыграв только 17 матчей в Бундеслиге, и теперь "Бавария" хочет избавить свою зарплатную ведомость от 28-летнего француза.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется подписать еще одного атакующего игрока до закрытия трансферного окна, и сейчас "канонирам" было предложено забрать Комана, сообщает talkSPORT.

"Арсенал" может увидеть в Комане альтернативу Нико Уильямсу, переманить которого из "Атлетика" "канонирам" едва ли удастся.

Добавим, к Коману также существует интерес из Саудовской Аравии.


Метки Арсенал, Бавария, Коман

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 29.08.2024 19:16 # takernotagiver
    Не надо нам этого сбитого летчика

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  2. narcot 29.08.2024 19:13 # narcot
    арсосальцы, обворуйте баварию

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