Коман предложен "Арсеналу"

Вингер немецкой "Баварии" Кингсли Коман был предложен "Арсеналу".

Коман выступает за "Баварию" с 2015 года, завоевав восемь титулов Бундеслиги в течение этого времени.



В прошлом сезоне Коман перенес ряд травм, сыграв только 17 матчей в Бундеслиге, и теперь "Бавария" хочет избавить свою зарплатную ведомость от 28-летнего француза.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется подписать еще одного атакующего игрока до закрытия трансферного окна, и сейчас "канонирам" было предложено забрать Комана, сообщает talkSPORT.



"Арсенал" может увидеть в Комане альтернативу Нико Уильямсу, переманить которого из "Атлетика" "канонирам" едва ли удастся.



Добавим, к Коману также существует интерес из Саудовской Аравии.