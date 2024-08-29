Коман предложен "Арсеналу"
Вингер немецкой "Баварии" Кингсли Коман был предложен "Арсеналу".
Коман выступает за "Баварию" с 2015 года, завоевав восемь титулов Бундеслиги в течение этого времени.
В прошлом сезоне Коман перенес ряд травм, сыграв только 17 матчей в Бундеслиге, и теперь "Бавария" хочет избавить свою зарплатную ведомость от 28-летнего француза.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется подписать еще одного атакующего игрока до закрытия трансферного окна, и сейчас "канонирам" было предложено забрать Комана, сообщает talkSPORT.
"Арсенал" может увидеть в Комане альтернативу Нико Уильямсу, переманить которого из "Атлетика" "канонирам" едва ли удастся.
Добавим, к Коману также существует интерес из Саудовской Аравии.
29.08.2024 19:00
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Не надо нам этого сбитого летчика
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арсосальцы, обворуйте баварию
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