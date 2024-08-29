Ливраменто, Гомес, Гиббс-Уайт и Мадуэке вызваны в сборную Англии

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли объявил имена 26 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Ирландии и Финляндии.

В списке Карсли оказались Тино Ливраменто, Энйджел Гомес, Морган Гиббс-Уайт и Нони Мадуэке, которые играли у Ли за молодежную сборную U-21, но опыта выступлений за взрослую не имеют.



Также может отметить возвращение в сборную Харри Магуайра и Джека Грилиша, которые не принимали участия в Евро-2024.



А вот Аарон Рамсдейл, Льюис Данк, Джо Гомес, Кайл Уолкер, Адам Уортон и Айвен Тоуни, которые ездили на турнир в Германии этим летом, остались за бортом. Люк Шоу и Джуд Беллингем не были вызваны из-за травм.



Добавим, англичане сыграю против Ирландии в Дублине 7 сентября, а через три дня сразятся с Финляндией на "Уэмбли".



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Ирландии и Финляндии



Голкиперы: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Ньюкасл").



Защитники: Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Рико Льюис (оба — "Манчестер Сити"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Леви Колуилл ("Челси"), Тино Ливраменто ("Ньюкасл"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед").



Полузащитники: Конор Галлахер ("Атлетико"), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Арсенал"), Коул Палмер ("Челси"), Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест"), Эйнджел Гомес ("Лилль"), Фил Фоден ("Манчестер Юнайтед").



Нападающие: Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Харри Кейн ("Бавария"), Нони Мадуэке ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").