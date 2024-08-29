Ливраменто, Гомес, Гиббс-Уайт и Мадуэке вызваны в сборную Англии

Ли Карсли Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли объявил имена 26 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Ирландии и Финляндии.

В списке Карсли оказались Тино Ливраменто, Энйджел Гомес, Морган Гиббс-Уайт и Нони Мадуэке, которые играли у Ли за молодежную сборную U-21, но опыта выступлений за взрослую не имеют.

Также может отметить возвращение в сборную Харри Магуайра и Джека Грилиша, которые не принимали участия в Евро-2024.

А вот Аарон Рамсдейл, Льюис Данк, Джо Гомес, Кайл Уолкер, Адам Уортон и Айвен Тоуни, которые ездили на турнир в Германии этим летом, остались за бортом. Люк Шоу и Джуд Беллингем не были вызваны из-за травм.

Добавим, англичане сыграю против Ирландии в Дублине 7 сентября, а через три дня сразятся с Финляндией на "Уэмбли".

Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Ирландии и Финляндии

Голкиперы: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Ньюкасл").

Защитники: Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Рико Льюис (оба — "Манчестер Сити"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Леви Колуилл ("Челси"), Тино Ливраменто ("Ньюкасл"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед").

Полузащитники: Конор Галлахер ("Атлетико"), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Арсенал"), Коул Палмер ("Челси"), Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест"), Эйнджел Гомес ("Лилль"), Фил Фоден ("Манчестер Юнайтед").

Нападающие: Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Харри Кейн ("Бавария"), Нони Мадуэке ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").


Метки Карсли, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2024 18:00

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