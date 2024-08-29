"Челси" продал Лукаку в "Наполи"

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку завершил переход в "Наполи", заключив с итальянским клубом контракт на три года.

Sky Sports оценивает трансфер Лукаку в 45 миллионов евро (37.8 млн. фунтов), включая 15 млн. евро (12.6 млн. фунтов) в виде бонусов.

Таким образом, Лукаку поставил точку в своем втором периоде в "Челси", который вернул его из "Интера" за 97.5 млн. фунтов летом 2021. Свой последний матч за "синих" Ромелу сыграл еще в мае 2022.

В Неаполе 31-летний Лукаку воссоединился с главным тренером Антонио Конте, под руководством которого он выигрывал Серию А в сезоне 2020/21.


Метки Лукаку, Наполи, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2024 17:30

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  1. gucman 29.08.2024 18:00 # gucman
    Осталось от Стерляди избаивться, и все шлюхи, наконец, покинут Челси

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  2. closer 29.08.2024 17:56 # closer
    ВСЕЯ ШМАРА планеты ЗЕМЛЯ

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