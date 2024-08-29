"Челси" продал Лукаку в "Наполи"
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку завершил переход в "Наполи", заключив с итальянским клубом контракт на три года.
Sky Sports оценивает трансфер Лукаку в 45 миллионов евро (37.8 млн. фунтов), включая 15 млн. евро (12.6 млн. фунтов) в виде бонусов.
Таким образом, Лукаку поставил точку в своем втором периоде в "Челси", который вернул его из "Интера" за 97.5 млн. фунтов летом 2021. Свой последний матч за "синих" Ромелу сыграл еще в мае 2022.
В Неаполе 31-летний Лукаку воссоединился с главным тренером Антонио Конте, под руководством которого он выигрывал Серию А в сезоне 2020/21.
29.08.2024 17:30
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