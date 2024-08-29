"Ньюкасл" откажется от покупки Гехи

"Ньюкасл" собирается отказаться от приобретения защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Этим летом "Ньюкасл" сделал несколько предложений насчет Гехи. "Сороки" были готовы заплатить за Марка рекордные для своего клуба 70 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Пресса несколько раз сообщала, что "Ньюкасл" находится на пороге компромисса с "Пэлас" по 24-летнему Гехи, однако Sky Sports утверждает, что двум клубам так и не удалось окончательно договориться.



Предложение "Ньюкасла" в 70 млн. фунтов остается на столе, но улучшено уже не будет. Президент "Пэлас" Стив Пэриш его, судя по всему, принимать не будет, потому что не хочет продавать ведущего игрока.



В данный момент неясно, попытается ли "Ньюкасл" купить какого-либо другого защитника, потому что главный тренер "сорок" Эдди Хау хотел именно Гехи.