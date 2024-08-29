"Ливерпуль" купил Кьезу у "Ювентуса"
"Ливерпуль" объявил о приобретении вингера итальянского "Наполи" Федерико Кьезы.
26-летний Кьеза становится первым новичком команды Арне Слота этим летом, если не считать таковым купленного у "Валенсии" за 29 миллионов фунтов голкипера Георгия Мамардашвили, который прибудет в "Ливерпуль" следующим летом.
Трансфер Кьезы, заключившего с "Ливерпулем" контракт до 2028 года, оценивается в 10 млн. фунтов. Еще 2.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
За четыре сезона в "Ювентусе" Кьеза сыграл 131 матч. Сборную Италии Федерико представлял 51 раз.
"Я так рад стать игроком "Ливерпуля". Когда Ричард Хьюз позвонил мне и спросил, хочу ли я перейти в "Ливерпуль", а затем позвонил тренер, я немедленно согласился, потому что я знаю историю этого клуба, я знаю, что он представляет для фанатов".
"Поэтому я счастлив, и мне не терпится начать", — сообщил Кьеза.
29.08.2024 16:05
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