Триппьер завершил карьеру в сборной Англии

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер объявил о завершении карьеры в сборной Англии.

После своего дебюта на международном уровне в 2017 году Триппьер сыграл 54 матча за английскую сборную и забил один гол — в проигранном полуфинале Чемпионата Мира 2018 года в России против Хорватии. Трижды Киран примерял капитанскую повязку национальной команды.



Последним из этих 54 матчей для 33-летнего защитника стало поражение от Италии в финале Евро-2024 в прошлом месяце.



Вообще, на Евро-2024 Триппьер выходил в стартовом составе англичан шесть раз, подменяя Люка Шоу на левом фланге обороны.



Прямо сейчас клубное будущее Триппьера выглядит неопределенным, потому что Киран стал проигрывать конкуренцию Тино Ливраменто в "Ньюкасле". Это подтолкнуло ветерана к уходу из сборной.



"Будучи молодым парнем из Бери, я бы никогда не подумал, что буду играть за свою страну, не говоря уже о достижении рубежа в 54 матча. Я представлял свою страну на четырех больших турнира, и это одно из главных достижений в моей жизни", — сообщил Триппьер.