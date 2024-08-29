О'Райли ложится на операцию после травмы в своем дебюте за "Брайтон"

Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер сообщил, что его дорогостоящему новичку Мэтту О'Райли предстоит операция на лодыжке.

Только три дня назад "Брайтон" объявил о покупке О'Райли у "Селтика" за 25 миллионов фунтов, что стало рекордной продажей в истории шотландского футбола.



Уже на следующий день, в минувший вторник, 23-летний полузащитник сборной Дании вышел в стартовом составе "Брайтона" на матч 2-го раунда Кубка Лиги против "Кроули" из Лиги Один.



О'Райли не успел сыграть и 10 минут в своем дебютном матче за "Брайтон", серьезно пострадав в столкновении с капитаном соперника Джеем Уильямсом. Теперь Мэтт ложится под нож хирурга, а сроки его восстановления пока не определены.



"Это серьезная травма. Ему нужна операция на лодыжке. Я не могу сказать, как долго он будет отсутствовать", — цитирует Хюрцелера Sky Sports.