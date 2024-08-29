Салах не думает о своем будущем

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что не думает о своем будущем.

Судя по всему, Салах не покинет "Ливерпуль" в это трансферное окно, несмотря на настойчивые слухи об интересе к Мохамеду из Саудовской Аравии.



Контракт Салаха по-прежнему истекает следующим летом, но 32-летний египтянин пока не хочет отвлекаться от игры в футбол.



"Когда я только вернулся для подготовки к сезону, то подумал: "У меня остается один год, поэтому давай просто насладимся этим. Не думай о контракте сейчас, не думай ни о чем сейчас, давай просто насладимся этим".



"Я не хочу думать о следующем годе или о будущем. Давайте насладимся этим последним годом (по контракту), а затем посмотрим".



"Это самая важная вещь каждую неделю — думать только об одном матче за раз. Мне хорошо здесь, вот и все", — сообщил Салах Sky Sports.