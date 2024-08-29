УЕФА закрыл лазейку "Челси" для обхода правил ФФП

Стэмфорд Бридж У "Челси" могут возникнуть проблемы с допуском до участия в еврокубках из-за более жестких требований УЕФА к соблюдению правил финансового фейр-плей.

Ранее в этом году стало известно, что "Челси" продал два отеля при стадионе "Стэмфорд Бридж" компании, которая приходится дочерней для владельцев лондонского клуба.

Эта сделка стоимостью 76.5 млн. фунтов позволила "Челси" избежать нарушения правил ФФП Премьер-Лиги, оставшись в рамках допустимого лимита убытков за трехлетний период.

Однако УЕФА подтвердил изданию The Times, что продажи активов своим дочерним компаниям не будут учитываться в качестве доходов для клубов, участвующих в Лиге Чемпионов, Лиге Европе и Лиге Конференций.

Учитывая это, над "Челси", который в этом сезоне представляет Англию в Лиге Конференций, может нависнуть угроза исключения из еврокубков.

Добавим, что Премьер-Лига до сих пор не закрыла эту лазейку, хотя даже в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два такого рода искусственный способ завышения доходов под запретом.


Метки УЕФА, ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1298

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gucman 29.08.2024 14:07 # gucman
    Тема для скопления лузepxyйских отбросов

    (ответить)

  2. quavo 29.08.2024 13:38 # quavo
    После драки кулаками не машут. Кого ебут их запреты которые вступили после продажи?

    (ответить)

  3. narcot 29.08.2024 13:31 # narcot
    2 из 3 первых от подзалупалей оруууууууууууууууууууууууууу)))

    (ответить)

  4. fuckyeah 29.08.2024 13:27 # fuckyeah
    Ну если запрещаете сделки с аффилированными компаниями, то тогда этот запрет должен касаться и Ман Сити со спонсорством etihad

    (ответить)

  5. reddebil 29.08.2024 13:06 # reddebil
    Продать себе отели, это гениально нахуй. Бизнескарси Ебоули.

    (ответить)

  6. superperez101 29.08.2024 13:03 # superperez101
    абсолютно все испражняются на остатки челси

    (ответить)

  7. farot 29.08.2024 13:03 # farot
    об этом было известно еще весной. Новость ради новости

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: