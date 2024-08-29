УЕФА закрыл лазейку "Челси" для обхода правил ФФП

У "Челси" могут возникнуть проблемы с допуском до участия в еврокубках из-за более жестких требований УЕФА к соблюдению правил финансового фейр-плей.

Ранее в этом году стало известно, что "Челси" продал два отеля при стадионе "Стэмфорд Бридж" компании, которая приходится дочерней для владельцев лондонского клуба.



Эта сделка стоимостью 76.5 млн. фунтов позволила "Челси" избежать нарушения правил ФФП Премьер-Лиги, оставшись в рамках допустимого лимита убытков за трехлетний период.



Однако УЕФА подтвердил изданию The Times, что продажи активов своим дочерним компаниям не будут учитываться в качестве доходов для клубов, участвующих в Лиге Чемпионов, Лиге Европе и Лиге Конференций.



Учитывая это, над "Челси", который в этом сезоне представляет Англию в Лиге Конференций, может нависнуть угроза исключения из еврокубков.



Добавим, что Премьер-Лига до сих пор не закрыла эту лазейку, хотя даже в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два такого рода искусственный способ завышения доходов под запретом.