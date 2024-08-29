Правый защитник "Арсенала" Бен Уайт не вернется в сборную Англии, несмотря на смену тренерского штаба национальной команды.

26-летний Уайт не имеет отношения к сборной Англии с декабря 2022, когда он досрочно вернулся из расположения национальной команды во время Чемпионата Мира в Катаре.



По слухам, у Бена случился конфликт со Стивом Холландом, который был ассистентом Гарета Саутгейта.



Ранее этим летом Саутгейт со своим штабом, включая Холланда, покинул должность главного тренера англичан после Евро-2024, а управление сборной на себя принял Ли Карсли.



Уже сегодня, в четверг, Карсли огласит заявку сборной Англии на матчи Лиги Наций против Ирландии и Финляндии в сентябре, однако The Guardian ожидает, что отсутствие Уайта продолжится.



Утверждается, что Карсли пока не разговаривал с Уайтом, а Бен не выражал желания вернуться к выступлениям на международной арене. Ли может сделать ставку на игроков, которых он знает по совместной работе с молодежной сборной U-21.