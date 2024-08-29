"Ред Булл" договорился по аренде Байчетича

Австрийский "Ред Булл" достиг договоренности с "Ливерпулем" насчет аренды полузащитника Стефана Байчетича.

Накануне "Ливерпуль" получил сразу два предложения насчет аренды Байчетича до конца сезона 2024/25 — от "Ред Булл" и "Барселоны".



Однако возвращению на родину 19-летний испанец предпочел возможность снова поработать с Пепом Лейндерсом, который был ассистентом Юргена Клоппа в "Ливерпуле", а теперь возглавляет "Ред Булл".



Как сообщает The Athletic, уже сегодня Байчетич прибудет в Зальцбург, где воссоединится с полузащитником Бобби Кларком, которого "Ред Булл" приобрел у "Ливерпуля" за 10 миллионов фунтов на прошлой неделе.



Байчетич сыграл 22 матча за первую команду "Ливерпуля" после своего перехода из "Сельты" в 2020 году, однако последние 18 месяцев оказались омрачены для Стефана проблемами со здоровьем.