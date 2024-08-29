"Вулверхэмптон" близок к покупке Андре

"Вулверхэмптон" близок к покупке полузащитника бразильского "Флуминенсе" Андре за 21 миллион фунтов.

Ранее этим летом Андре сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэм". Судя по всему, 23-летний бразилец все же окажется в Премьер-Лиге, но благодаря "Вулверхэмптону".



BBC ожидает, что Андре обойдется "волкам" в 18.5 млн. фунтов, а еще 2.5 млн. фунтов будут прописаны в виде бонусов.



В прошлом году Андре помог "Флуминенсе" выиграть Кубок Либертадорес — южноамериканский аналог Лиги Чемпионов.