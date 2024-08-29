Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо ждет предложения от "Челси", несмотря на настойчивость итальянского "Ювентуса".

В данный момент "Юнайтед" контактирует с "Челси" насчет приглашения Рахима Стерлинга, а также два клуба обсуждают переход Санчо в противоположном направлении.



По информации The Guardian, переговоры по зарабатывающему 325,000 фунтов в неделю Стерлингу складываются тяжело, и Санчо рассматривается в качестве отдельной сделки.



Сам Санчо уже осознал, что ему нет места в планах Эрика Тен Хага, несмотря на примирение с главным тренером "Юнайтед", и Джейдон дал понять "красным дьяволам", что предпочитает продолжить карьеру в "Челси", а не в "Ювентусе".



"Ювентус" не теряет надежд заполучить Санчо на правах аренды, но если у 24-летнего англичанина будет выбор, он однозначно отправится в "Челси".