"Юнайтед" решил не приглашать Чилуэлла

"Манчестер Юнайтед" принял решение не приглашать защитника "Челси" Бена Чилуэлла.

Чилуэлл, который год назад был назначен вице-капитаном "Челси", не входит в планы наставника "синих" Энцо Марески и в данный момент тренируется отдельно от первой команды.



Мареска уже предупредил Чилуэлла и других отстраненных игроков, что тем будет лучше сменить клуб, пока открыто трансферное окно, потому что в "Челси" они игровых минут не получать не смогут.



Одним из возможных направлений для 27-летнего англичанина назывался "Юнайтед", который испытывает большие проблемы с левым флангом обороны из-за травм Люка Шоу и Тирелла Маласиа.



Однако The Independent утверждает, что "Юнайтед" принял решение против покупки или аренды Чилуэлла. Если "красные дьяволы" и готовы кого-нибудь забрать из выставленных "Челси" на трансфер игроков, то только вингера Рахима Стерлинга.