Светская хроника за четверг

"Аль-Хиляль" пытается опередить "Челси" в борьбе за Виктора Осимхена. Джейдон Санчо направляется в "Ювентус". Уилфрид Заха не вернется в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Нападающему "Наполи" Виктору Осимхену, который остается целью для "Челси", поступило предложение от "Аль-Хиляля" насчет четырехлетнего контракта с зарплатой в 25 миллионов фунтов в год. (Sky Sports)



"Арсенал" активизировал свой интерес к голкиперу "Эспаньола" Жоану Гарсии после того, как согласился продать Аарона Рамсдейла в "Саутгемптон" за 25 млн. фунтов. (The Athletic)



Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо направляется в "Ювентус" на правах аренды с обязательством по выкупу. (RMC Sport)



"Лацио" проявил интерес к защитнику "Юнайтед" Виктору Линделефу, а "Аякс" хочет вернуть полузащитника "красных дьяволов" Кристиана Эриксена. (Daily Mail)



"Фулхэм" находится среди клубов, заинтересованных в вингере "Ньюкасла" Мигеле Альмироне, оцениваемом в 15 млн. фунтов. (Ben Jacobs)



"Астон Вилла" пригласит нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма в случае расставания с Джоном Дураном. (Football Insider)



"Ливерпуль" отклонил запрос "Байера" насчет полузащитника Тайлера Мортона. (Sky Sports)



"Эвертон" обратился насчет полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата. (talkSPORT)



Вингер "Галатасарая" Уилфрид Заха не вернется в Премьер-Лигу из-за налоговых нюансов. (Evening Standard)



Правый защитник "Манчестер Сити" Исса Каборе будет арендован "Бенфикой". (Sky Sports)



Вингер "Вулверхэмптона" Даниэл Поденсе направляется в "Аль-Шабаб". (Rudy Galetti)



Другое



Защитник "Юнайтед" Джонни Эванс завершил карьеру в сборной Северной Ирландии. (BBC)



Уволенный с BBC Джермейн Дженас останется экспертом на телеканале TNT Sports. (The Sun)



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд получил 12 млн. фунтов в течение года за использование своего образа. (The Sun)