Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги, с которого в борьбу за трофей вступают команды, представляющие Англию в еврокубках.

"Ливерпуль", действующий победитель Кубка Лиги, начнет свой путь в турнире с домашнего противостояния с "Вест Хэмом".



"Манчестер Сити" дома примет "Уотфорд", "Арсенал" — "Болтон", "Манчестер Юнайтед" — "Барнсли". "Тоттенхэм" навестит "Ковентри", а "Челси" достался выезд к "Барроу" из Лиги Два.



Матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделях, стартующих 16 и 23 сентября.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги



Ливерпуль — Вест Хэм

Манчестер Сити — Уотфорд

Арсенал — Болтон

Манчестер Юнайтед — Барнсли

Уикомб — Астон Вилла

Ковентри — Тоттенхэм

Уолсолл — Лестер

Брентфорд — Лейтон Ориент

Блэкпул — Шеффилд Уэнсдей

Престон — Фулхэм

Эвертон — Саутгемптон

КПР — Кристал Пэлас

Стоук — Флитвуд

Брайтон — Вулверхэмптон

Уимблдон — Ньюкасл

Челси — Барроу