Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги, с которого в борьбу за трофей вступают команды, представляющие Англию в еврокубках.

"Ливерпуль", действующий победитель Кубка Лиги, начнет свой путь в турнире с домашнего противостояния с "Вест Хэмом".

"Манчестер Сити" дома примет "Уотфорд", "Арсенал" — "Болтон", "Манчестер Юнайтед" — "Барнсли". "Тоттенхэм" навестит "Ковентри", а "Челси" достался выезд к "Барроу" из Лиги Два.

Матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделях, стартующих 16 и 23 сентября.

Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги

Ливерпуль — Вест Хэм
Манчестер Сити — Уотфорд
Арсенал — Болтон
Манчестер Юнайтед — Барнсли
Уикомб — Астон Вилла
Ковентри — Тоттенхэм
Уолсолл — Лестер
Брентфорд — Лейтон Ориент
Блэкпул — Шеффилд Уэнсдей
Престон — Фулхэм
Эвертон — Саутгемптон
КПР — Кристал Пэлас
Стоук — Флитвуд
Брайтон — Вулверхэмптон
Уимблдон — Ньюкасл
Челси — Барроу


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2024 00:50

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