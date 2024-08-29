Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги
Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги, с которого в борьбу за трофей вступают команды, представляющие Англию в еврокубках.
"Ливерпуль", действующий победитель Кубка Лиги, начнет свой путь в турнире с домашнего противостояния с "Вест Хэмом".
"Манчестер Сити" дома примет "Уотфорд", "Арсенал" — "Болтон", "Манчестер Юнайтед" — "Барнсли". "Тоттенхэм" навестит "Ковентри", а "Челси" достался выезд к "Барроу" из Лиги Два.
Матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделях, стартующих 16 и 23 сентября.
Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги
Ливерпуль — Вест Хэм
Манчестер Сити — Уотфорд
Арсенал — Болтон
Манчестер Юнайтед — Барнсли
Уикомб — Астон Вилла
Ковентри — Тоттенхэм
Уолсолл — Лестер
Брентфорд — Лейтон Ориент
Блэкпул — Шеффилд Уэнсдей
Престон — Фулхэм
Эвертон — Саутгемптон
КПР — Кристал Пэлас
Стоук — Флитвуд
Брайтон — Вулверхэмптон
Уимблдон — Ньюкасл
Челси — Барроу
29.08.2024 00:50
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Последние комментарии:
Че там по ебанатси?
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канется, НАЧАЛОСЬ!
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