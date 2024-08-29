2-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды

В среду вечером были сыграны оставшиеся семь матчей 2-го раунда Кубка Лиги. Сразу несколько представителей Премьер-Лиги сошли с дистанции.

Пожалуй, главную сенсацию вечера преподнес "Ипсвич", который в серии послематчевых пенальти уступил "Уимблдону" из четвертого дивизиона.



В двух встречах друг другу противостояли представители Премьер-Лиги, и "Борнмут" оказался бит "Вест Хэмом", а "Ноттингем Форест" по пенальти проиграл "Ньюкаслу".



"Вулверхэмптон", "Саутгемптон" и "Брентфорд" со своими соперниками ниже классом справились.



"Вулверхэмптон" — "Бернли" — 2:0 (1:0)



Голы: Гедеш 38, 54.



"Уимблдон" — "Ипсвич" — 2:2 (0:1) победа "Уимблдона" по пенальти — 4:2



Голы: Бугиэль 40, Стивенс 56 — Аль-Хамади 3, Чаплин 86.



"Кардифф" — "Саутгемптон" — 3:5 (1:2)



Голы: Колуилл 21, Эдвардс 48 (авт), Робертсон 57 — Фернандеш 10, Амо-Амеяу 30, Арчер 55, 90, Бри 90.



"Колчестер" — "Брентфорд" — 0:1 (0:1)



Гол: Льюис-Поттер 45.



"Вест Хэм" — "Борнмут" — 1:0 (0:0)



Гол: Боуэн 88.



"Ноттингем Форест" — "Ньюкасл" — 1:1 (0:1) победа "Ньюкасла" по пенальти — 4:3



Голы: Жота Силва 50 — Уиллок 1.



"Суонси" — "Уикомб" — 0:1 (0:1)



Гол: Коне 40.