2-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды
В среду вечером были сыграны оставшиеся семь матчей 2-го раунда Кубка Лиги. Сразу несколько представителей Премьер-Лиги сошли с дистанции.
Пожалуй, главную сенсацию вечера преподнес "Ипсвич", который в серии послематчевых пенальти уступил "Уимблдону" из четвертого дивизиона.
В двух встречах друг другу противостояли представители Премьер-Лиги, и "Борнмут" оказался бит "Вест Хэмом", а "Ноттингем Форест" по пенальти проиграл "Ньюкаслу".
"Вулверхэмптон", "Саутгемптон" и "Брентфорд" со своими соперниками ниже классом справились.
"Вулверхэмптон" — "Бернли" — 2:0 (1:0)
Голы: Гедеш 38, 54.
"Уимблдон" — "Ипсвич" — 2:2 (0:1) победа "Уимблдона" по пенальти — 4:2
Голы: Бугиэль 40, Стивенс 56 — Аль-Хамади 3, Чаплин 86.
"Кардифф" — "Саутгемптон" — 3:5 (1:2)
Голы: Колуилл 21, Эдвардс 48 (авт), Робертсон 57 — Фернандеш 10, Амо-Амеяу 30, Арчер 55, 90, Бри 90.
"Колчестер" — "Брентфорд" — 0:1 (0:1)
Гол: Льюис-Поттер 45.
"Вест Хэм" — "Борнмут" — 1:0 (0:0)
Гол: Боуэн 88.
"Ноттингем Форест" — "Ньюкасл" — 1:1 (0:1) победа "Ньюкасла" по пенальти — 4:3
Голы: Жота Силва 50 — Уиллок 1.
"Суонси" — "Уикомб" — 0:1 (0:1)
Гол: Коне 40.
29.08.2024 00:15
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