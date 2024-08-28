Фабиу Виейра вернулся в "Порту"

Полузащитник "Арсенала" Фабиу Виейра вернулся в португальский "Порту" на правах аренды.

Как раз из "Порту" по сделке стоимостью 34.2 млн. фунтов Виейра и прибыл в "Арсенал" в июне 2022. С тех пор Фабиу сыграл 49 матчей за "канониров" во всех соревнованиях.



Виейра отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Арсенала" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, поэтому главный тренер "канониров" Микель Артета принял решение отправить 24-летнего португальца в аренду.



Так Виейра снова оказался в "Порту", в арендном соглашении с которым, по слухам, предусмотрены штрафные санкции, если Фабиу сыграет менее 50% матчей до конца сезона.