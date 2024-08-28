"Саутгемптон" согласовал покупку Рамсдейла

Аарон Рамсдейл "Саутгемптон" согласовал приобретение голкипера "Арсенала" и сборной Англии Аарона Рамсдейла.

"Саутгемптон" вернулся к варианту с Рамсдейлом после того, как у "святых" сорвалась покупка голкипера "Фейеноорда" Юстина Бейлоу, который провалил медобследование.

По информации Sky Sports, "Арсенал" согласился отпустить Рамсдейла в "Саутгемптон" за 25 миллионов фунтов, включая 7 млн. фунтов в виде бонусов.

Сторонам еще остается согласовать некоторые детали, но все идет к тому, что 26-летний англичанин продолжит карьеру на "Сент-Мэри" и заставит "канониров" искать нового дублера для Давида Райи.

Одним из вариантов, рассматриваемых "Арсеналом" на замену Рамсдейлу, является Хоан Гарсия из "Эспаньола".


Метки Арсенал, Рамсдейл, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2024 23:00

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  1. iq 28.08.2024 23:17 # iq
    Ебать он зафейлил в прошлом сезоне когда по условиям аренды Райя не мог сыграть. Сам себе всё заруинил. Удачи в новом клубе

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