"Саутгемптон" согласовал покупку Рамсдейла

"Саутгемптон" согласовал приобретение голкипера "Арсенала" и сборной Англии Аарона Рамсдейла.

"Саутгемптон" вернулся к варианту с Рамсдейлом после того, как у "святых" сорвалась покупка голкипера "Фейеноорда" Юстина Бейлоу, который провалил медобследование.



По информации Sky Sports, "Арсенал" согласился отпустить Рамсдейла в "Саутгемптон" за 25 миллионов фунтов, включая 7 млн. фунтов в виде бонусов.



Сторонам еще остается согласовать некоторые детали, но все идет к тому, что 26-летний англичанин продолжит карьеру на "Сент-Мэри" и заставит "канониров" искать нового дублера для Давида Райи.



Одним из вариантов, рассматриваемых "Арсеналом" на замену Рамсдейлу, является Хоан Гарсия из "Эспаньола".