Мареска предупредил Стерлинга и других отстраненных игроков

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска предупредил отстраненных от первой команды игроков вроде Рахима Стерлинга и Бена Чилуэлла, что те не будут получать игровых минут, если откажутся уйти из клуба до закрытия летнего трансферного окна.

Последние недели значительная доля игроков "Челси" тренируется отдельно от первой команды. В их числе находятся самый высокооплачиваемый игрок "синих" в лице Стерлинг и вице-капитан Чилуэлл.



"Челси", очевидно, подталкивает этих игроков к уходу, и обратной дороги для них уже нет.



"Я предпочитаю быть честным с игроками, и с Рахимом я повел себя именно так".



"Те, кто не участвует в тренировках и матчах, не будут участвовать и дальше, они не будут получать никаких минут, если останутся".



"Я не знаю, что случится, когда трансферное окно закроется. Мы посмотрим, кто здесь, а кто нет. Я лишь могу сказать, что получать игровые минуты будут те, кто, как я думаю, может помочь нам", — цитирует Мареска The Athletic.