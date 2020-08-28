"Брентфорд" приобрел Густаво Нунеса

"Брентфорд" приобрел вингера бразильского "Гремио" Густаво Нунеса за сумму свыше 10 миллионов фунтов.

Нунес подписал с "Брентфордом" контракт на шесть лет, причем клубу принадлежит опция продления на два года.



18-летний бразилец сыграл только 20 матчей за первую команду "Гремио" после своего дебюта в феврале 2024, забив три гола и отдав одну результативную передачу.



"Я очень рад, что нам удалось подписать Густаво. Это очередное хорошее приобретение, за которое нам пришлось сражаться с другими клубами".



"Он является вингером, который может обыгрывать один в один. Он напорист и может созидать. Густаво обладает большим потенциалом, и нам, конечно, нужно выжать из этого максимум. Ему нужно время, чтобы освоиться, но это очень захватывающее приобретение", — сообщил главный тренер "пчел" Томас Франк.