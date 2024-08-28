"Барселона" сделала предложение по аренде Байчетича

Стефан Байчетич Испанская "Барселона" сделала предложение насчет аренды полузащитника "Ливерпуля" Стефана Байчетича.

Ранее днем свое предложение по аренде Байчетича направил австрийский "Ред Булл", возглавляемый бывшим ассистентом Юргена Клоппа Пепом Лейндерсом.

Следом за "Ред Булл" насчет 19-летнего испанца обратилась "Барселона", отреагировав этим на травму Марка Берналя.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Барселона" готова заплатить "Ливерпулю" 4 миллиона евро (3.4 млн. фунтов) за возможность арендовать Байчетича до следующего лета.

Теперь главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот и сам Байчетич должны решить, где Стефану будет лучше провести этот сезон.


Метки Байчетич, Барселона, Ливерпуль, Ред Булл

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2024 20:00

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  1. liverpool888 28.08.2024 20:10 # liverpool888
    В РБ к Пепу за игровой практикой и игрой в ЛЧ.
    Не вижу смысла уходить в Барселону. Такими же темпами можно сидеть в Ливерпуле и изредка играть.

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