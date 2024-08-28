"Пэлас" согласовал покупку Лакруа

"Кристал Пэлас" согласовал покупку защитника немецкого "Вольфсбурга" Максанса Лакруа.

В преддверии закрытия летнего трансферного окна "Пэлас" продолжает переговоры о продаже Марка Гехи в "Ньюкасл". Помимо этого, "орлы" уже лишились Йоакима Андерсена, который перебрался в "Фулхэм" по сделке стоимостью 30 миллионов фунтов.



Поэтому "Пэлас" собирается приобрести Лакруа, как бы ни сложилась судьба Гехи. По информации The Athletic, "орлы" уже согласовали компенсацию за Максанса в размере 21 млн. евро (17.7 млн. фунтов), включая бонусы.



Правда, "Пэлас" все еще предстоит договориться с самим Лакруа об условиях личного контракта.



24-летний француз выступает за "Вольфсбург" после своего перехода из "Сошо" в 2020 году, за это время сыграв 130 матчей.



Как раз в "Вольфсбурге" Лакруа довелось поработать с Оливером Гласнером, который сейчас является главным тренером "Пэлас".