Нуньес дисквалифицирован на пять матчей сборной Уругвая

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес был дисквалифицирован на пять матчей сборной Уругвая.

Соответствующему наказанию КОНМЕБОЛ подверг Нуньеса за то, что Дарвин полез на трибуны драться с фанатами после поражения уругвайцев от сборной Колумбии в полуфинале Кубка Америки в июле.



Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур схлопотал дисквалификацию на четыре матча. Еще три уругвайских футболиста были наказаны тремя матчами пропуска. Также им предстоит выплатить по 15,000 фунтов штрафа.



Эти дисквалификации станут большим ударом по возглавляемой Марсело Бьелсой сборной Уругвая, которой в сентябре и октябре предстоят матчи в отборе к Чемпионату Мира 2026 года.



Добавим, дисквалификации не распространяются на клубные матчи.