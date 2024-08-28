Нуньес дисквалифицирован на пять матчей сборной Уругвая

Дарвин Нуньес Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес был дисквалифицирован на пять матчей сборной Уругвая.

Соответствующему наказанию КОНМЕБОЛ подверг Нуньеса за то, что Дарвин полез на трибуны драться с фанатами после поражения уругвайцев от сборной Колумбии в полуфинале Кубка Америки в июле.

Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур схлопотал дисквалификацию на четыре матча. Еще три уругвайских футболиста были наказаны тремя матчами пропуска. Также им предстоит выплатить по 15,000 фунтов штрафа.

Эти дисквалификации станут большим ударом по возглавляемой Марсело Бьелсой сборной Уругвая, которой в сентябре и октябре предстоят матчи в отборе к Чемпионату Мира 2026 года.

Добавим, дисквалификации не распространяются на клубные матчи.


Метки дисквалификации, Ливерпуль, Нуньес, сборная Уругвая

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 928

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 28.08.2024 19:23 # tihinya-moiyobir
    Новость о Ливерпуле, 3 коммента из 4 от членсов ору)))))

    (ответить)

  2. zaeba1l 28.08.2024 18:59 # zaeba1l
    Когда Эрик Кантона из МЮ избил фаната на трибуне,
    вы суки малолетние где были?
    https://www.youtube.com/watch?v=l4EGWU8rdn4

    (ответить)

  3. meshuggah 28.08.2024 18:59 # meshuggah
    Вспомнил как он там дрался как баба или подзалупальник

    (ответить)

  4. skydreams 28.08.2024 18:51 # skydreams
    Даже забыл что он существует

    (ответить)

  5. division 28.08.2024 18:50 # division
    Усиление для сборной подъехало

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: