"Ливерпуль" полностью согласовал покупку Кьезы

"Ливерпуль" достиг договоренности о приобретении вингера итальянского "Ювентуса" Федерико Кьезы.

По информации The Athletic, "Ливерпуль" заплатит за Кьезу 10 миллионов фунтов. Еще 2.5 млн. фунтов "Ювентус" сможет получить в виде бонусов.



Сам Кьеза уже согласовал с "Ливерпулем" контракт на четыре года и сейчас летит в Англию, чтобы пройти медобследование.



Если все пойдет по плану, 26-летний игрок сборной Италии станет первым новичком "Ливерпуля" при главном тренере Арне Слоте — купленный у "Валенсии" за 29 млн. фунтов голкипер Георгий Мамардашили присоединится к "красным" только следующим летом.



Источник отмечает, что приход Кьезы не будет сигналом к уходу из "Ливерпуля" кого-либо из имеющихся атакующих игроков. Федерико будет конкурировать за игровые минуты с Луисом Диасом, Диогу Жотой, Мохамедом Салахом, Коди Гакпо и Дарвином Нуньесом.



"Ливерпуль" давно интересовался Кьезой и сейчас просто решился воспользоваться сложившейся ситуацией — у Федерико остается один год по контракту с "Ювентусом", чей новый наставник Тиаго Мотта на игрока не рассчитывает.